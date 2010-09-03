Беларусь отправила в Россию гуманитарную помощь

Таможенный комитет загрузил фуру отечественными товарами — холодильниками, газовыми плитами и комплектами постельного белья.

И сегодня она поехала в Воронежскую область — наиболее пострадавшую от лесных пожаров. Груз, стоимостью пятьдесят миллионов рублей, доставят нуждающимся в течение трех суток.

Напомним, летние лесные пожары оставили без крова сотни жителей российского региона.

Леонид Досов, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Пойдет эта помощь непосредственно через границу. Товары являются товарами Таможенного союза, то есть взяли сопроводительные документы — и непосредственно в Воронежскую область, тем, кому сегодня эта помощь особенно нужна.

Михаил Готовчиц, водитель:

Они будут доставлены где-то в воскресенье вечером — понедельник утром в адрес правительства Воронежской области.