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В Минске заброшенные здания отдадут под социально значимые объекты

15 апреля 2015 19:04
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Новости Беларуси. Заброшенные здания отдадут под социально значимые объекты. По результатам инвентаризации в Минске выявлено более 200 неэффективно используемых построек.

По-настоящему проблемными, которые, к слову, ежемесячно обследуют городские власти, назвали 40 из них, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

С начала этого года 16 неэффективно используемых построек уже вовлечены в хозяйственный оборот или снесены. Оставшиеся могут отдать под строительство домов для многодетных семей.

# общество # Социальная инфраструктура

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