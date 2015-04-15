В Минске заброшенные здания отдадут под социально значимые объекты

Новости Беларуси. Заброшенные здания отдадут под социально значимые объекты. По результатам инвентаризации в Минске выявлено более 200 неэффективно используемых построек.

По-настоящему проблемными, которые, к слову, ежемесячно обследуют городские власти, назвали 40 из них, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С начала этого года 16 неэффективно используемых построек уже вовлечены в хозяйственный оборот или снесены. Оставшиеся могут отдать под строительство домов для многодетных семей.