Бывшего следователя СК осудили на 12 лет за торговлю наркотиками

Новости Беларуси. Суд Железнодорожного района Витебска вынес приговор за незаконный оборот наркотических средств в отношении бывшего следователя межрайонного отдела Следственного комитета.

12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Экс-следователя лишили права занимать должности, связанные со службой в правоохранительных органах, сроком на 5 лет. Кроме того, он лишен и специального звания – старший лейтенант юстиции.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Пресс-служба Верховного суда:

Обвиняемый, работая в должности следователя межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь и имея специальное звание – старший лейтенант юстиции, был обязан бороться с любыми нарушениями закона, однако совершил особо тяжкие преступления против здоровья населения, при этом преследовал корыстные побуждения и своими противоправными действиями предал интересы службы. Ш. посредством глобальной сети Интернет занимался распространением психотропных и наркотических веществ: сообщал наркопотребителям реквизиты электронного кошелька, куда необходимо перечислить деньги за продаваемые им вещества, а после получения оплаты, сообщал через сеть Интернет о местонахождении тайника, где хранилось продаваемое им вещество.



С февраля по сентябрь 2014 года он приобретал наркотики в Новополоцке, Полоцке и Полоцком районе, а также в Минске и Минском районе.