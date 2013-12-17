В Минске вручили свидетельства спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи

Новости Беларуси. Оценили по заслугам. 17 декабря 70 умников и умниц получили свидетельства специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Школьники и студенты, прежде чем достигли интеллектуального Олимпа, прошли через ряд международных конкурсов и олимпиад.

Среди лауреатов – призеры научных соревнований, начинающие ораторы и писатели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Калинкова, лауреат специального Фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Невероятное впечатление от того, что я участвовала в международной Олимпиаде, которая проводилась в Москве. Это было незабываемо. Я заняла место в номинации по чтецам. Это неповторимый опыт, который я там получила. И, конечно же, это участие с 9 класса в республиканских Олимпиадах по русскому языку и литературе.

Юлия Пашкевич, секретарь специального Фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов:

Очень отрадно, что это событие проходит в канун новогодних праздников. Для ребят, для их родителей, для педагогов, без участия которых, конечно же, не было столь весомым достижение молодых талантов, конечно, очень приятно получить такую награду. Высшую, я считаю, для них награду, оценку государства их деятельности.