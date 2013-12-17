Как защитить свои волосы зимой: лечение, питание, маски, головные уборы и народные рецепты

Кудри и локоны прекрасных дам с наступлением холодов нередко теряют свой роскошный блеск. Даже обладательницы пышных шевелюр замечают: зимой волосы выпадают значительно. Как бороться с этой напастью знают профессиональные парикмахеры. И в первую очередь они советуют уделить особое внимание питанию волос.

Елена Михаевич, директор салона:

В современных профессиональных препаратах примеряют природные масла деревьев, которые позволяют быстро восстанавливать структуру волос и питать их.

В данном случае процедура лечения сводиться к тому, что моется голова шампунем, наносится масочка либо сыворотка. И чтобы они проникали глубоко в структуру волоса, усиливается циклон. Берется горячее полотенце, после нанесения сыворотки либо маски полотенцем укутываются волосы. Такое лечение хорошо проводить в бане, в сауне.

Такую, в общем-то, салонную процедуру можно с успехом проводить и дома. Главное – правильно подобрать средство для вашего типа волос, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Елена Михаевич, директор салона:

В это время года советуем проводить лечение волос. Лечение волос можно делать как народными средствами (масла, отвары ромашки, крапивы и других трав), так и современными профессиональными средствами по уходу за волосами. И если шампунь и бальзам – это средства, которые друг без друга никуда и на каждый день, то сыворотки, маски и масла работают глубоко в структуру волоса и позволяют восстанавливать поврежденные волосы, питать и защищать от внешних воздействий, а также воздействий термоутюгов, плоек и других инструментов.

Самое главное правило зимы: хотите сохранить красивые волосы – носите шапки. Правы были мамы и бабушки, хором уверявшие, что ходить без головного убора – это плохо. На морозе сосуды сужаются и замедляется кровообращение. Соответственно, волосы получают питание в меньшем количестве. Поэтому совет прост: носите головной убор. А чтобы волосы наверняка стали предметом зависти окружающих, стоит вспомнить не только советы бабушек, но и их рецепты.

Виктория Рафалович, парикмахер-модельер:

Желток деревенского яйца, ложка меда, ложка коньяка и ложка оливкового масла. Все смешивается, на чисто вымытый волос наносится. Держится минут 30 при тепловой обработке и потом смывается.

Этот старинный рецепт работает лучше многих дорогостоящих препаратов. Такая маска не только придаст волосам блеск и эластичность – она стимулирует рост волос и делает их по-настоящему здоровыми. А для любительниц поэкспериментировать есть еще один оригинальный рецепт.

Виктория Рафалович, парикмахер-модельер:

Можно лечить волосы обычным майонезом. В состав майонеза входит горчица, оливковое масло, желток. Все, что требуется для питания волос.

Такую маску достаточно делать раз в неделю – и результат, как нас уверили, не заставит себя ждать.