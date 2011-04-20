В Минске вручили госнаграды представителям промышленных предприятий, госслужащим, работникам образования, здравоохранения, СМИ

По поручению главы государства медали и благодарности получили 39 человек. Это представители промышленных предприятий, госслужащие, работники образования, здравоохранения, СМИ и других отраслей.

Руководитель правительства поблагодарил их за честный напряженный многолетний труд и высокий профессионализм, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Государство поддерживает все отрасли. Замечает и высоко оценивает труд белорусских граждан, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие нашей родины.

В ближайшую пятилетку стране предстоит решить немало важных задач. Практически во всех сферах выбран курс на инновации. Предприятиям предстоит увеличивать экспорт и выпускать импортозамещающую продукцию. Ученым – внедрять новые методы в производство. Вузам и ссузам – готовить кадры для инновационной Беларуси. Успех этой большой работы во многом зависит от людей. А пример показывают нынешние награжденцы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Федор Судебар, слесарь-ремонтник РУП «Речицкий метизный завод»:

Это высокая награда. И приятно осознавать, что так высоко оценили мой труд.

Ольга Веремчук, начальник межфакультетного центра экологии и природоведения Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина:

Это награда всего моего коллектива.

Конечно, приятно, что наш многолетний труд столь высоко оценен. Спасибо государству за это признание.