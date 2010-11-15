В Минске вместо домов быта появятся мультисервисы

На вопросы ведущей отвечает начальник отдела управления бытового обслуживания Мингорисполкома Татьяна Ермачкова.

Татьяна Ермачкова:

В Минске в ближайшее время вместо домов быта появятся мультисервисы. В одном здании будет предлагаться не одна, а комплекс услуг. Особенно это актуально для новых районов Минска, где проектируются и строятся крупные торговые центры.

Мультисерсвисы будут включать в себя торгово-развлекательные, торговые центры, предоставляющие комплекс услуг: торговых, развлекательных, бытовых, медицинских, банковских, услуг связи и другие.

Сколько в Минске объектов бытового обслуживания населения?

Татьяна Ермачкова:

В Минске почти 3800 стационарных объектов бытового обслуживания и более 700 парикмахерских. Существует также выездное обслуживание, то есть по месту проживания потребителя.

Татьяна Ермачкова, начальник отдела управления бытового обслуживания, ответила на наиболее актуальные вопросы, связанные с бытовым обслуживанием населения, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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