Почему химчистки часто портят одежду?

На вопросы ведущей отвечает начальник отдела управления бытового обслуживания Мингорисполкома Татьяна Ермачкова.

Татьяна Ермачкова:

К сожалению, химчистки нередко возвращают владельцу одежду в несколько испорченном виде. Это объясняется тем, что маркировка, указанная на изделии, не соответствует методам, которые можно применять для чистки данного изделия. Сейчас существует очень большой ассортимент тканей, тем более что очень много смесовых тканей, для чистки изделий из которых следует применять очень щадящие методы.

В случае, о котором говорилось в сюжете, при чистке белого итальянского пальто закрас произошел из-за того, что изделие является комбинированным — крашенный мех дал краску. В данном случае химчистка обязана полностью восстановить цвет изделия. Для это существуют специальные восстановители. Если это сделать невозможно и вопрос нельзя урегулировать мирным путем, то необходимо провести экспертизу, в ходе которой будет установлено, кто или что стало причиной порчи изделия: химчистка или некачественная ткань. Если будет установлено, что виновато предприятие, то оно будет обязано возместить стоимость изделия.

Татьяна Ермачкова, начальник отдела управления бытового обслуживания, ответила на наиболее актуальные вопросы, связанные с бытовым обслуживанием населения, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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