Куда обращаться, если бытовые услуги выполнены некачественно?

На вопросы ведущей отвечает начальник отдела управления бытового обслуживания Мингорисполкома Татьяна Ермачкова.

Татьяна Ермачкова:

Если бытовые услуги выполняло юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то обращаться следует к руководителю данного предприятия. Если же конфликт остался не разрешенным, то следует обратиться в Администрацию района по месту расположения объекта. В каждой Администрации района есть отдел торговли услуг, который курирует бытовые услуги. Кроме того, граждане могут обратиться в Управление бытового обслуживания. У нас действует отдел организации развития услуг, ревизионный отдел, отдел юристов. Данные отделы рассмотрят любые вопросы и решат конфликтные ситуации.

Татьяна Ермачкова, начальник отдела управления бытового обслуживания, ответила на наиболее актуальные вопросы, связанные с бытовым обслуживанием населения, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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