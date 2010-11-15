Услуга «Муж на час» очень популярна у одиноких минчанок

На вопросы ведущей отвечает начальник отдела управления бытового обслуживания Мингорисполкома Татьяна Ермачкова.

Татьяна Ермачкова:

Услуга «Муж на час» представляет собой следующее: мастер выезжает на дом и выполняет мелкую работу. Например, это несложный ремонт мебели, навес карнизов, штор, установка полочек, ремонт сантехники, электрики... Эта услуга нравится и удобна одиноким женщинам, пенсионерам, которые сами не в состоянии сделать такую работу.

Татьяна Ермачкова, начальник отдела управления бытового обслуживания, ответила на наиболее актуальные вопросы, связанные с бытовым обслуживанием населения, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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