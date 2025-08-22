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Аграрии Минской области намолотили 2 млн тонн зерна с учётом рапса

22 августа 2025 06:15
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Аграрии Минской области намолотили 2 миллиона тонн зерна с учетом рапса. Это самый большой каравай в стране! На втором месте хлеборобы брестского региона – у них миллион 600 тысяч тонн, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается Минщины, там убрано 90 % площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Средняя урожайность составляет 48 центнеров с гектара, что на 8 центнеров выше, чем в прошлом году. Это один из лучших результатов за последние годы.

Аграрии Минской области намолотили 2 млн тонн зерна с учётом рапса-2

Чтобы уборочная не сбавляла темп – в любое время дня и ночи в поля готовы выехать как механизаторы, так и медики. Именно врачи в ответе за здоровье и хорошее самочувствие тех, кто стоит на страже продовольственной безопасности нашей страны. 

Аграрии Минской области намолотили 2 млн тонн зерна с учётом рапса-4

Каждый пройденный гектар – это невероятный труд. В стремлении нарастить намолот, аграрии порой забывают о себе и своем здоровье. Однако руку на пульсе держат медики. В эти горячие для сельчан дни в Оршанском районе доктора Устьенской амбулатории посещают сельхозпредприятия, чтобы провести медицинский осмотр. Современное экспресс-оборудование позволяет в считаные минуты измерить температуру, сатурацию, артериальное давление. В листе назначений – также сбалансированное питание и соблюдение питьевого режима. Все это залог хорошего самочувствия. 

Врачебные осмотры во время страды – уже хорошо зарекомендовавший себя формат. Только с начала жатвы медики Витебской области совершили более сотни выездов в сельхозпредприятия. 

# Уборочная кампания

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