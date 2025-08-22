Аграрии Минской области намолотили 2 млн тонн зерна с учётом рапса

Аграрии Минской области намолотили 2 миллиона тонн зерна с учетом рапса. Это самый большой каравай в стране! На втором месте хлеборобы брестского региона – у них миллион 600 тысяч тонн, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается Минщины, там убрано 90 % площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Средняя урожайность составляет 48 центнеров с гектара, что на 8 центнеров выше, чем в прошлом году. Это один из лучших результатов за последние годы.