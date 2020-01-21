В Беларуси на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение. Какая ожидается погода

Новости Беларуси. В Беларуси на 21 января объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.



Как сообщает Белгидромет, порывы ожидаются до 15-20 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца дня на большей части страны. А вот по температурным показателям, погодные условия близки к весенним. До пяти градусов тепла и дожди.

Во вторник – 21 января – днем ожидается от +1°C до +7°C. Преимущественно по северу страны – небольшие дожди.

22 января – в среду – ночью температура составит от 0 до +5°C. Днем прогнозируется столько же. Временами пройдут осадки – дождь и мокрый снег. Ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В четверг – 23 января – станет прохладнее. Ночью температура опустится до -5°C. Днем ожидается от -2°C до +3°C. В ночные часы в отдельных районах республики возможен небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица, местами усиление ветра. Его порывы составят до 15-18 м/с.

На эти дни в Беларуси также объявлен оранжевый уровень опасности.