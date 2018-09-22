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В Минске в третий раз проходит акция «День без автомобиля»

22 сентября 2018 13:39
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Новости Беларуси. Присоединиться к всемирной экологической акции и прожить хотя бы один день без автомобиля предлагают 22 сентября минчанам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в третий раз проходит акция «День без автомобиля»-1

Уже через полчаса участок улицы Ленина от Кирова до проспекта Независимости станет полностью пешеходным. Здесь развернется тематическая площадка, игровые зоны, тест-драйвы электротранспорта и конечно экофудкорт.

В Минске в третий раз проходит акция «День без автомобиля»-4

Вечером всех приглашают на яркую велопрогулку до Национальной библиотеки по главному проспекту столицы. Добраться до центра праздника да и в любую точку города автомобилисты смогут бесплатно на общественном транспорте. Достаточно предъявить техпаспорт и права.

# Акции # общество # Фотофакт

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