В Минске в третий раз проходит акция «День без автомобиля»

Новости Беларуси. Присоединиться к всемирной экологической акции и прожить хотя бы один день без автомобиля предлагают 22 сентября минчанам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже через полчаса участок улицы Ленина от Кирова до проспекта Независимости станет полностью пешеходным. Здесь развернется тематическая площадка, игровые зоны, тест-драйвы электротранспорта и конечно экофудкорт.