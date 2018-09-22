Новости Беларуси. Деловые костюмы на спортивную форму сменили в эти выходные столичные чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Минском проходит традиционная спартакиада работников районных администраций и Мингорисполкома. Спортивный праздник объединил более 200 участников. Самими напряженными выдались соревнования по технике велотуризма. Засчитывались не только скорость, но и виртуозное преодоление препятствий. Тем временем болельщики соревнуются в креативности.

Ирина Милькевич, участник спортакиады:

Настроение боевое, дух спортивный. Все очень нравится. Дело в том, что эта спартакиада проходит два раза в год. Естественно, чтобы добиться результата, мы тренируемся на протяжении всего периода.

Сергей Фурманов, начальник главного управления спорта Мингорисполкома:

Все эти соревнования мы проводим традиционно, с большим удовольствием участники принимают в них участие. Такие соревнования нас сплочают, приобщают к здоровому образу жизни. Соревнования пройдут на высоком организованном уровне.