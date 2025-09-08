900 дней героизма и мужества! 84 года назад началась блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда началась 84 года назад. 8 сентября 1941-го ее кольцо сомкнулось, разорвать его смогли лишь в январе 1943-го, а полное снятие состоялось еще через год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны. Немецко-фашистские захватчики планировали стереть город с лица земли, для экономии ресурсов, силами артиллерии. Блокада продолжалась 900 дней. Захватчики сбросили на город 150 тысяч тяжелых снарядов и более 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Три тысячи зданий было разрушено, около семи тысяч – повреждено. Жители страдали от голода и холода, по разным оценкам погибло от одного до полутора миллионов человек.

Память жертв чтят и в Беларуси, в нашем музее истории Великой Отечественной войны событиям, связанным с блокадным Ленинградом, посвящена значительная часть экспонатов. Акция памяти и скорби состоится сегодня, 8 сентября, у Вечного огня на площади Победы. Возложить цветы к монументу придут представители посольства России, органов власти, учащиеся школ и студенты вузов, ветераны-блокадники. Служба пройдет в Храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.