Единственная в районе женщина-тракторист! Белоруска рассказала о своём призвании

Своих героев в регионах знают в лицо. Одна из них – Елена Волкова, которая известна и за пределами Хойникского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщина-тракторист посвятила своему призванию большую часть жизни. На пенсию не собирается: влюблена в романтику полей и намерена трудиться дальше. И такое вдохновение легко объяснить. Ведь ее труд ценят. Анна Корольчук узнала другие составляющие рецепта личного успеха.

Первым делом утром проверяешь воду и масло. Елену Волкову с детства тянуло к технике: мечтала стать шофером. Впервые села за руль в 16, работала в хозяйстве Ленинградской области. Сегодня она опытный механизатор с 40-летним стажем. Елена Волкова, механизатор сельхозпредприятия «Судково»:

Корма возим, органику возим, удобрения, да все работы, которые в совхозе есть, мне кажется, мы все делаем.

В производственном автопарке Елены два именных трактора. За первым, от главы государства, ездила в столицу в 2004 году. Ключи от второго вручили в 2017-м на областном фестивале «Дожинки». «Железных напарников» знает до винтика.