Единственная в районе женщина-тракторист! Белоруска рассказала о своём призвании
Своих героев в регионах знают в лицо. Одна из них – Елена Волкова, которая известна и за пределами Хойникского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщина-тракторист посвятила своему призванию большую часть жизни. На пенсию не собирается: влюблена в романтику полей и намерена трудиться дальше. И такое вдохновение легко объяснить. Ведь ее труд ценят.
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Елену Волкову с детства тянуло к технике: мечтала стать шофером. Впервые села за руль в 16, работала в хозяйстве Ленинградской области. Сегодня она опытный механизатор с 40-летним стажем.
Елена Волкова, механизатор сельхозпредприятия «Судково»:
Корма возим, органику возим, удобрения, да все работы, которые в совхозе есть, мне кажется, мы все делаем.
В производственном автопарке Елены два именных трактора. За первым, от главы государства, ездила в столицу в 2004 году. Ключи от второго вручили в 2017-м на областном фестивале «Дожинки». «Железных напарников» знает до винтика.
Елена Волкова:
Это кормилец, его надо смотреть. Вторая половина моя. Потому что большую часть времени мы находимся на работе. Пришли к 7 часам и в 7 часов поедем домой. Втянулись уже, потому что знаем, что надо. Идем и работаем, и не плачем.
Есть и еще один дорогой сердцу подарок, с которым трактористка не расстается даже в полях, – часы от Президента Беларуси. Верит, что они приносят удачу.
Елена Волкова:
Это же память и благодарность. Приятно, Президент сам вручил.
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