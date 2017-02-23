В Минске в 2017 году планируется установить в 8 раз больше лифтов, чем в 2016

Новости Беларуси. В Минске активно меняют старые лифты на новые. В 2017 году их установят в 8 раз больше, чем в 2016. Своего часа уже ждут более 1500 подъемных механизмов.

На эти цели из городского бюджета намерены выделить больше семи миллионов рублей.

Отечественные лифты пользуются особой популярностью и за рубежом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Качина, директор торгово-сервисного центра предприятия по выпуску лифтов:

Срок годности установлен гостом, он составляет не меньше 25 лет. В основном потребитель наших лифтов – это Россия, также много мы поставляем в Украину, Казахстан, Узбекистан, Венесуэлу. Даже два лифта ушли в Германию. 80% уходит на экспорт.

К слову, на установку стандартного лифта уходит 1,5-2 месяца. По словам рабочих, во время демонтажа старых в шахтах часто обнаруживали необычные находки: ключи и чипы, деньги и ювелирные украшения. Ценные предметы возвращают хозяевам.

Кроме того, отечественный производитель сегодня готов смонтировать лифты, которые способны сэкономить до 40 % электроэнергии,

а специальный механизм способен сделать поездку максимально комфортной – с плавным ходом и низким уровнем шума. Смотрите подробнее в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.