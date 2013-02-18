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В Минске стартуют соревнования по скоростной радиотелеграфии

18 февраля 2013 08:41
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Новости Беларуси. Республиканские соревнования по скоростной радиотелеграфии стартуют сегодня в Минске. За звание лучшего поборются школьники из всех уголков Беларуси.

Среди участников как начинающие спортсмены, так и лауреаты международных соревнований. Победителем станет тот, кто за минимальное время передаст сообщение с помощью азбуки Морзе. Буквы записываются латинским шрифтом. Причем, учитывается не только скорость приема, но и допущенные ошибки, за которые снимаются очки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Спортивные соревнования

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