В Минске стартовала отправка призывников в войска

В Минске началась отправка в войска призванных на срочную военную службу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В парке Победы под звуки оркестра прошла торжественная церемония. В ней приняли участие представители Вооруженных Сил Беларуси, родные, друзья и близкие будущих военнослужащих. Для призывников прозвучали слова напутствия. Весной на срочную военную службу призовут около 2 тысяч минчан.

Солнечный знаковый день, мы отправляем сегодня сына в армию. Воздушно-десантные войска, Витебск. Это очень значимо, очень волнительно, очень торжественно. Поэтому надеемся, что служба будет легкой, такой же солнечной, такой же энергичной и счастливой.

Я иду в Витебск, в ВДВ. Родители, думаю, очень сильно переживали. Особенно мама. Сегодня утром все провожали. Отец пожелал удачи. Сказал, чтобы служба не была легкой, чтобы было интересно.

Завершился торжественный митинг показательными выступлениями бойцов спецназа. После призывники отправились в расположения воинских частей. В армии им первым делом предстоит пройти курс молодого бойца, основы строевой и стрелковой подготовки. Церемония принятия присяги пройдет в мае.