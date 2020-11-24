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В Минске сотрудники ГАИ спасли кошку, которая застряла в нише грузовика

24 ноября 2020 14:48
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Новости Беларуси. В Минске сотрудники Госавтоинспекции остановили на дороге грузовик, чтобы спасти кошку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске сотрудники ГАИ спасли кошку, которая застряла в нише грузовика-1

На улице Лермонтова автоинспекторы заметили, как и из-под ниши машины, двигавшейся впереди, выглядывает кошка. Они включили проблесковые маячки и попросили водителя грузовика остановиться.

В Минске сотрудники ГАИ спасли кошку, которая застряла в нише грузовика-4

Затем правоохранители попытались помочь животному выбраться, однако кошка испугалась и выпрыгнула на проезжую часть. Инспекторы поймали животное и выпустили во дворе.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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