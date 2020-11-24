Деды Морозы из Австралии, Финляндии и Китая. Чем удивит Главная ёлка страны?

Новости Беларуси. До Нового года остается всего 37 дней. Путешествие в волшебный мир предлагают совершить маленьким белорусам организаторы Главной елки страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новогодние представления в большом зале Дворца Республики стартуют 23 декабря.

В этой необыкновенной истории организаторы обещают встречу с самыми яркими героями. Зрители смогут ближе познакомиться с Дедами Морозами из Австралии, Финляндии и даже из Китая.