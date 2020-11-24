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Деды Морозы из Австралии, Финляндии и Китая. Чем удивит Главная ёлка страны?

24 ноября 2020 11:33
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Новости Беларуси. До Нового года остается всего 37 дней. Путешествие в волшебный мир предлагают совершить маленьким белорусам организаторы Главной елки страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новогодние представления в большом зале Дворца Республики стартуют 23 декабря.

Деды Морозы из Австралии, Финляндии и Китая. Чем удивит Главная ёлка страны?-1

В этой необыкновенной истории организаторы обещают встречу с самыми яркими героями. Зрители смогут ближе познакомиться с Дедами Морозами из Австралии, Финляндии и даже из Китая.

Деды Морозы из Австралии, Финляндии и Китая. Чем удивит Главная ёлка страны?-4

Традиционно, в период новогодних праздников представления во Дворце Республики собирают огромное количество зрителей. До 4 января они будут проходить три раза в день.

# Новый год # общество # Фотофакт

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