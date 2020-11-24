КГБ завершил предварительное расследование дела в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка»

Новости Беларуси. В КГБ сообщили, что следственным управлением ведомства завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывшему председателю правления Виктору Бабарико предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: получение взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализация средств, полученных преступным путем. Заместители экс-руководителя «Белгазпромбанка» Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, Сергей Добролет, а также бывший первый зам. Алексей Задойко обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3-й статьи 430 Уголовного кодекса.