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КГБ завершил предварительное расследование дела в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка»

24 ноября 2020 14:12
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Новости Беларуси. В КГБ сообщили, что следственным управлением ведомства завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГБ завершил предварительное расследование дела в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка»-1

Бывшему председателю правления Виктору Бабарико предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: получение взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализация средств, полученных преступным путем. Заместители экс-руководителя «Белгазпромбанка» Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, Сергей Добролет, а также бывший первый зам. Алексей Задойко обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3-й статьи 430 Уголовного кодекса.

КГБ завершил предварительное расследование дела в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка»-4

Учредителю общества с ограниченной ответственностью «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере. Уголовное дело предъявлено обвиняемым и их защитникам для ознакомления. Все фигуранты полностью признали свою вину, за исключением Виктора Бабарико.

# КГБ Беларуси # общество # Виктор Бабарико # Сергей Шабан # Александр Ильясюк # Кирилл Бадей # Дмитрий Кузьмич # Сергей Добролет # Алексей Задойко # Виктор Кобяк # Фотофакт

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