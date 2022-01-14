Новости Беларуси. Белорусский воинский контингент миротворческих сил ОДКБ вернулся на родину, на военный аэродром Мачулищи. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусский воинский контингент миротворческих сил ОДКБ вернулся на родину, на военный аэродром Мачулищи. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военнослужащих доставили самолетами Военно-космических сил России. Таким образом, вывод белорусских офицеров из Казахстана завершен. Представители 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады получили уникальный опыт участия в миротворческой миссии. Поставленные задачи были успешно выполнены.