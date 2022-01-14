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Белорусский воинский контингент миротворческих сил ОДКБ вернулся на родину

14 января 2022 13:03
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Новости Беларуси. Белорусский воинский контингент миротворческих сил ОДКБ вернулся на родину, на военный аэродром Мачулищи. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусский воинский контингент миротворческих сил ОДКБ вернулся на родину-1

Военнослужащих доставили самолетами Военно-космических сил России. Таким образом, вывод белорусских офицеров из Казахстана завершен. Представители 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады получили уникальный опыт участия в миротворческой миссии. Поставленные задачи были успешно выполнены.  

# Протесты в Казахстане # общество # Фотофакт

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