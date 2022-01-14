В Румынии разгорелся скандал из-за введения в школьную программу изучения Холокоста. Рассказываем почему

Новости Румынии. В Румынии разгорелся скандал после того, как в школьную программу включили изучение Холокоста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупная партия «Альянс за единство румын» написала гневное обращение в Министерство образование с требованием запретить это предмет. Эта тема, по мнению местных политиков, является второстепенной, поэтому необходимо прекратить «идеологические эксперименты над детьми».

В течение многих лет Румыния отрицала свое участие в уничтожении евреев во время Второй мировой, но Международная комиссия по изучению Холокоста заявила, что тогда в стране были убиты около 300 тысяч человек.