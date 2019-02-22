В Минске составили рейтинг наиболее и наименее востребованных профессий на 2019-й

Новости Беларуси. На столичном рынке труда ожидаются перемены. По итогам исследований государственной службы занятости населения, проводимых совместно со шведскими коллегами, составлен барометр возможности трудоустройства, в котором перечислили наиболее и наименее перспективные профессии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По прогнозам специалистов в 2019 году наиболее востребованы работники медицинской, строительной, спортивной и творческой отраслей. Сложнее всего найти работу будет специалистам в области промышленности, образования и финансов.

Пер Линдберг, ведущий администратор международного отдела Шведской государственной службы занятости:

Мы отмечаем рост уровня занятости населения, сокращение безработицы. Однако велика нехватка рабочей силы на рынке труда. Также, не смотря на то, что промышленность остается ведущей отраслью в плане количества занятых, мы видим, что осуществляется структурная реформа и все больше людей находят работу в частном бизнесе.

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Количество вакансий, которые на сегодняшний день заявляются нанимателями, превышает 17 тысяч. Обеспеченность рабочими местами составила 16 вакансий на одного безработного. Конечно же, в основном будут востребованы квалифицированные, высокоподготовленные специалисты, обладающие дополнительными компетенциями.