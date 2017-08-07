Улицу Куйбышева 7 августа полностью открыли для автомобилистов и общественного транспорта

Новости Беларуси. За месяц капитального ремонта рабочие заменили 16 тысяч квадратных метров асфальта, установили новые бордюры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Количество полос для движения транспорта осталось прежним, по две в каждом направлении.
Но сама дорога стала шире и удобнее.
Горожане:
Здорово, что здесь поменяли асфальт, что новая дорога. Очень мягко, комфортно ехать. Наконец-то добрались уже именно до этой улицы.
Стала шире. И относительно оперативно все сделали. Я сама проработала в системе строительства 50 лет, в первом строительном тресте. Тут заметно.
Улучшилась дорога. Без ям, без ничего. Проходимость лучше стала. В связи с ремонтом дорог движение транспорта не ухудшилось.
Благоустройство одной из самых загруженных улиц город продолжается.
Здесь появятся дополнительные светофоры, островки безопасности для пешеходов и парковочные места. А на тротуарах – новая плитка. Завершится капитальный ремонт на Куйбышева в конце сентября.