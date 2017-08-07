Коммунальщики убирают: клининговая компания отказалась участвовать в торгах на уборку в Ленинском районе

Новости Беларуси. Частный дворник стал не частым гостем в столичных дворах. Приводить в порядок подъезды в Ленинском районе теперь будут коммунальщики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До недавних пор все заботы о чистоте в этих многоэтажках на себя брала клининговая компания.

Но на этот раз отказалась участвовать в очередных торгах, как и справляться с пыльной работой. Горожане то и дело сетовали на качество уборки и нерасторопность рабочих. Споры утихли спустя год. Сейчас жители почувствовали разницу.