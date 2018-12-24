Акция «Зимний патруль»: на время каникул ОСВОД будет патрулировать водоёмы

Новости Беларуси. Молодежь – на страже безопасности. В Беларуси дали старт акции «Зимний патруль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Молодежь – на страже безопасности. В Беларуси дали старт акции «Зимний патруль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В период школьных каникул берега рек и водоемов будут патрулировать бойцы молодежного отряда и сотрудники ОСВОД. Под особым контролем – более 50 мест по всей стране.
В Минске это Комсомольское озеро, а также водохранилище Дрозды и Цнянское. Главная задача – уберечь любителей зимних походов от ЧП. Патрули будут напоминать о правилах поведения на льду, а также научат оказывать первую помощь в экстренном случае.
Сергей Таболич, командир Республиканского штаба молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ:
По стране 66 станций, на которых ребята работают, они по 2, по 4, по 6 человек, как могут в этот период. Сотрудниками ОСВОД проводится инструктаж, все обучение и далее – патрулирование. Предупреждают молодежь и рыбаков о правилах безопасности на льду.
Георгий Жебровский, начальник спасательной станции «Цнянская»:
Проводится профилактическая работа во всех направлениях: в школах, средних и высших учебных заведениях. Вывешивается наглядная информация на столбах, проходим рейдами по водохранилищу, рассказываем о возможных мерах безопасности (если провалишься под лед, как самому выбраться, как вызвать помощь).
Сейчас выход на водоемы разрешен. Толщина льда – более 7 сантиметров.