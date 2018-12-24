Акция «Зимний патруль»: на время каникул ОСВОД будет патрулировать водоёмы

Новости Беларуси. Молодежь – на страже безопасности. В Беларуси дали старт акции «Зимний патруль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В период школьных каникул берега рек и водоемов будут патрулировать бойцы молодежного отряда и сотрудники ОСВОД. Под особым контролем – более 50 мест по всей стране.

В Минске это Комсомольское озеро, а также водохранилище Дрозды и Цнянское. Главная задача – уберечь любителей зимних походов от ЧП. Патрули будут напоминать о правилах поведения на льду, а также научат оказывать первую помощь в экстренном случае.