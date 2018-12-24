Прямой эфир

Акция «Зимний патруль»: на время каникул ОСВОД будет патрулировать водоёмы

24 декабря 2018 13:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Молодежь – на страже безопасности. В Беларуси дали старт акции «Зимний патруль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Акция «Зимний патруль»: на время каникул ОСВОД будет патрулировать водоёмы-1

В период школьных каникул берега рек и водоемов будут патрулировать бойцы молодежного отряда и сотрудники ОСВОД. Под особым контролем – более 50 мест по всей стране.

В Минске это Комсомольское озеро, а также водохранилище Дрозды и Цнянское. Главная задача – уберечь любителей зимних походов от ЧП. Патрули будут напоминать о правилах поведения на льду, а также научат оказывать первую помощь в экстренном случае.   

Акция «Зимний патруль»: на время каникул ОСВОД будет патрулировать водоёмы-4

Сергей Таболич, командир Республиканского штаба молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ:
По стране 66 станций, на которых ребята работают, они по 2, по 4, по 6 человек, как могут в этот период. Сотрудниками ОСВОД проводится инструктаж, все обучение и далее – патрулирование. Предупреждают молодежь и рыбаков о правилах безопасности на льду.

Акция «Зимний патруль»: на время каникул ОСВОД будет патрулировать водоёмы-7

Георгий Жебровский, начальник спасательной станции «Цнянская»:
Проводится профилактическая работа во всех направлениях: в школах, средних и высших учебных заведениях. Вывешивается наглядная информация на столбах, проходим рейдами по водохранилищу, рассказываем о возможных мерах безопасности (если провалишься под лед, как самому выбраться, как вызвать помощь).

Сейчас выход на водоемы разрешен. Толщина льда – более 7 сантиметров.

Акция «Зимний патруль»: на время каникул ОСВОД будет патрулировать водоёмы-10

Акция «Зимний патруль»: на время каникул ОСВОД будет патрулировать водоёмы-12

# Правила безопасности # общество # Сергей Таболич # Георгий Жебровский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новогодние мюзиклы «Навстречу чудесам» и «Дядюшка Бом и волшебные часы» прямо на улицах Минска: где и когда будем смотреть
24 декабря 2018 12:52

Новогодние мюзиклы «Навстречу чудесам» и «Дядюшка Бом и волшебные часы» прямо на улицах Минска: где и когда будем смотреть

В ожидании первой звезды. Католики и протестанты готовятся к встрече Рождества
24 декабря 2018 12:48

В ожидании первой звезды. Католики и протестанты готовятся к встрече Рождества

Шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Минске: рассказываем, где посмотреть и как поучаствовать
24 декабря 2018 12:37

Шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Минске: рассказываем, где посмотреть и как поучаствовать