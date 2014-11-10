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В Минске с начала года установлены 143 факта нарушения земельного законодательства

10 ноября 2014 17:38
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Новости Беларуси. В Минске с начала года установлены 143 факта нарушения земельного законодательства. Как показывает практика, зачастую горе-арендаторы не спешат вернуть в срок временные территории, а некоторые даже самовольно занимают городские площади.

Землеустроительной службе удалось устранить на месте порядка 70 нарушений, дела по остальным прецедентам направлены в столичные суды для привлечения виновных к ответственности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Денис Синельников, начальник землеустроительной службы Мингорисполкома:
За 10 месяцев этого года службой проверено порядка 230 земельных участков. Оштрафовано на сумму 182 млн. Самые частые нарушения – это самовольное занятие земельных участков и несвоевременный возврат временно занимаемых земель.

# общество # Мингорисполком # Денис Синельников

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