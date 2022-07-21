В Минске ребёнок на электросамокате попал под колёса авто

Новости Беларуси. Ребенок на электросамокате попал под колеса авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, 49-летняя водитель Honda двигалась по дворовой территории 11 дома по улице Лобанка. Во время движения женщина совершила наезд на 14-летнего мальчика, передвигающегося на электросамокате. В результате ДТП ребенок получил повреждения. Его госпитализировали.