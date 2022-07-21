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В Минске ребёнок на электросамокате попал под колёса авто

21 июля 2022 14:05
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Новости Беларуси. Ребенок на электросамокате попал под колеса авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске ребёнок на электросамокате попал под колёса авто-1

По предварительной информации, 49-летняя водитель Honda двигалась по дворовой территории 11 дома по улице Лобанка. Во время движения женщина совершила наезд на 14-летнего мальчика, передвигающегося на электросамокате. В результате ДТП ребенок получил повреждения. Его госпитализировали.

# Авария в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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