Новости Беларуси. В Минске разрабатывают меры для повышения скорости передвижения общественного транспорта. Так, на некоторых участках проезжей части выделят дополнительную полосу для автобусов и троллейбусов.

Транспортный коридор уже есть в пяти местах города. Однако, как отмечают специалисты, результаты работы таких полос пока малоэффективны. Всему виной – водители транспортных средств.

Согласно ПДД, заезжать на такую полосу автовладельцы могут только в случае поворота направо. Однако многие пренебрегают правилом. В рамках проекта по увеличению скорости общественного транспорта проведут комплекс мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кирилл Синютич, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

К таким мероприятиям в том числе относится создание новых выделенных полос в городе. Это может быть изменение режимов работы светофоров, просто пересмотр расписания движения общественного транспорта, закладывание дополнительного времени на пробки.