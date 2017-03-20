В Держинске сотрудники газет и журналов провели традиционный день подписчика

Новости Беларуси. Информационные будни. Традиционный день подписчика прошел в Дзержинске.

На встрече с читателями сотрудники газет и журналов представили свои издания,

приглашали к участию в конкурсах и лотереях. Подарки для своих подписчиков подготовила и районная газета.