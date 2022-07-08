В Минске провели операцию 5-летнему мальчику. Чем она уникальна в мировом масштабе?

Новости Беларуси. В минском РНПЦ травматологии врачи Союзного государства провели уникальную операцию. Это хирургическое вмешательство в основную часть человеческого скелета – позвоночник. Пациентом стал пятилетний мальчик с врожденной деформацией костной системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результат многолетнего сотрудничества белорусских и российских медиков – успешное завершение более чем полуторачасовой процедуры.

Операции предшествовала диагностика – также уникальный процесс, разработанный в рамках союзной программы. Ее основа – молекулярная генетика, что позволяет заранее спрогнозировать, насколько стабильной или, напротив, агрессивной будет деформация костной системы в течение жизни. На основе результатов медики дают заключение о необходимости хирургического вмешательства.

С ергей В иссарионов, директор Н ационального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии им. Т урнера ( Р оссия): Уникальность наших хирургических разработок основана на том, что это одна единственная операция, проведенная ребенку в раннем возрасте, которая позволяет полностью исправить врожденную деформацию и дальше создать благоприятные условия для роста и развития позвоночника ребенка в процессе его жизни. Сегодня количество врожденных деформаций позвоночника очень велико. В нашей стране, Российской Федерации, более 63 тысяч детей имеют врожденную деформацию позвоночника, в Республике Беларусь более полутора тысяч также с врожденными искривлениями позвоночного столба. Около половины этих детей как в нашей стране, так и в Республике Беларусь нуждаются в хирургическом лечении в раннем возрасте.

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии:

Я не скажу, что это рутина. Каждая новая операция – это всегда подготовка, определенные нервы. Но тем не менее мы уверены в том, что эта операция пройдет так, как мы задумывали, надеемся, что мы вылечим этого ребенка. Выполнение данной программы несет в себе стопроцентную научную новизну в мировом масштабе и стопроцентное импортозамещение, поскольку по результатам выполнения данной программы разработаны отечественные металлоконструкции, которыми мы уже пользуемся. И в этом году мы планируем использование и данных методик, и данных металлоконструкций отечественного производства для внедрения в регионах Республики Беларусь.

Напомним, в ноябре 2021 года были подписаны 28 программ Союзного государства. Эффективное сотрудничество приносит свои плоды, успехи наблюдаются, в том числе, в сфере медицины.