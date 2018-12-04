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В Минске простились с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем

04 декабря 2018 15:30
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Новости Беларуси. 4 декабря в Минске попрощались с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его трудолюбие и отменное знание права всегда были востребованы в профессиональных кругах.

 

В Минске простились с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем-1

В Минске простились с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем-3

В Минске простились с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем-5

В течение 20 лет он возглавлял кафедру теории и истории государства и права юридического факультета БГУ. В послужном списке значатся Центральная комиссия по выборам народных депутатов, Администрация президента, Совет Республики.

При непосредственном участии Александра Абрамовича был разработан договор о Союзе Беларуси и России от 1997 года.

В Минске простились с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем-8

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Он был выдающийся ученый, правовед. Собственно, моя работа все время связана с правом. Конечно, мы очень часто пересекались и работали вместе.

Длительное время Александр Михайлович проработал в Администрации Президента, более 8 лет, и как раз этот период времени – становление нашей государственности, создание права молодого белорусского государства.

Александр Абрамович ушел из жизни 1 декабря на 75-м году жизни. Слова поддержки родным и близким направил Александр Лукашенко.

В Минске простились с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем-11

В Минске простились с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем-13

В Минске простились с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем-15

# Некролог # общество # Александр Абрамович # Фотофакт

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