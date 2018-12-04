В Минске простились с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем

Новости Беларуси. 4 декабря в Минске попрощались с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его трудолюбие и отменное знание права всегда были востребованы в профессиональных кругах.

В течение 20 лет он возглавлял кафедру теории и истории государства и права юридического факультета БГУ. В послужном списке значатся Центральная комиссия по выборам народных депутатов, Администрация президента, Совет Республики. При непосредственном участии Александра Абрамовича был разработан договор о Союзе Беларуси и России от 1997 года.