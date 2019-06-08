В Минске прошёл благотворительный ужин Международного клуба жён послов, дипломатов и иностранных представителей

Новости Беларуси. Жены дипломатов и иностранных представителей провели традиционный благотворительный ужин в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жены дипломатов и иностранных представителей провели традиционный благотворительный ужин в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такого рода светский раут – традиционный. Клуб жен послов организовал его в 26-й раз. Вырученные деньги направят на помощь детям-сиротам, инвалидам и воспитанникам домов-интернатов нашей страны.
Вера Полякова-Макей, супруга министра иностранных дел Беларуси:
Мы женщины, матери, жены. Именно мы можем повлиять на нашу сильную половину человечества, чтобы сделать мир лучше, добрее, нежнее. И, наверное, пускай будет мир во всем мире.
Люди, достигшие определенных высот в политике либо в бизнесе, обязаны делиться с теми, кому эта помощь необходима. То же самое могу сказать о себе: когда ты достигаешь определенного уровня, ты понимаешь, что есть люди, которые нуждаются в твоей помощи, твоей заботе, твоей любви. Это не обязательно денежные какие-то вливания. Это может быть какое-то доброе дело, творчество в конце концов, которое ты даришь тем, кто в этом нуждается.
Добрые дела женского клуба – это не только сугубо материальная поддержка единичных проектов. В 2019 году для детей организуют экскурсии по самым известным достопримечательностям страны.