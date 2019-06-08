В Минске прошёл благотворительный ужин Международного клуба жён послов, дипломатов и иностранных представителей

Вера Полякова-Макей, супруга министра иностранных дел Беларуси: Мы женщины, матери, жены. Именно мы можем повлиять на нашу сильную половину человечества, чтобы сделать мир лучше, добрее, нежнее. И, наверное, пускай будет мир во всем мире.

Люди, достигшие определенных высот в политике либо в бизнесе, обязаны делиться с теми, кому эта помощь необходима. То же самое могу сказать о себе: когда ты достигаешь определенного уровня, ты понимаешь, что есть люди, которые нуждаются в твоей помощи, твоей заботе, твоей любви. Это не обязательно денежные какие-то вливания. Это может быть какое-то доброе дело, творчество в конце концов, которое ты даришь тем, кто в этом нуждается.