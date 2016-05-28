Изображение на деньгах, персонаж компьютерной игры и просто хороший трактор: МТЗ отпраздновал 70-летие шествием техники

Новости Беларуси. Имидж и слава Беларуси. Минский тракторный завод отмечает 70-летие. За эти годы с конвейера сошло 3 миллиона 800 тысяч машин. Сегодня 90% из них отправляется на экспорт в 60 государств мира. За тем, как легендарные тракторы колесили по улицам столицы, сегодня наблюдали сотни минчан и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Их знают без преувеличения на всех континентах. «Поехали!» белорусским тракторам говорят в 120 странах мира. Принято считать, что именно с помощью этой сельскохозяйственной техники МТЗ Индия смогла увеличить производство зерна и отказалась от его импорта вовсе. «Беларусы» с полей перекочевали даже на купюры и монеты Вьетнама и Мозамбика. Им слагают песни, а белорусский трактор стал одним из героев игры швейцарских разработчиков о фермерах.

За свою историю на МТЗ произвели около 4-х миллионов машин под знаменитой маркой. Почти 760 тысяч из них – на экспорт. Сейчас же попадают за границу 90 процентов тракторов. Они экспортируются в Сербию, Египет, Алжир, Венесуэлу, Литву, Казахстан – всего 60 государств.

Юрий Пототурко, исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «Минский тракторный завод» по маркетингу:

Иногда наш трактор является в некоторых странах мерилом благосостояния. Его вручают в виде приданного невесте, в виде калыма, выкупа за невесту. Иногда даже спрашивают, что это за такая страна, которую назвали в честь трактора!

История брендовых машин и самого завода началась 70 лет назад. Предприятие, которое впоследствии войдет в 8-ку крупнейших производителей сельхозтехники мира, начиналось всего с нескольких образцов. Свою молодость на тракторном вспоминает пара, которая на двоих отдала заводу почти 100 лет.

Сотрудники ОАО «Минский тракторный завод», пенсионеры:

Много родственников здесь работало. Можно считать, что это наш дом.

Юлия Матяш, СТВ:

Теперь Минский тракторный завод – это 80 моделей,200 модификаций. Каждая уникальна. Например, этот гигант – самый большой трактор в стране. Рекордная также его мощность – 450 лошадиных сил, что сопоставимо с мощностью 5-ти легковых автомобилей.

Пока эта машина работает в тестовом режиме, но уже к 2030-му году в глобальных планах Минского тракторного выпускать до 70 процентов таких энергонасыщенных тружеников.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

Воспринимают нашу технику, исходя из формулы жизни: выносливость и красота. Самое главное – создание трудоспособного коллектива, научной базы и технологической подготовки.

Пока же минский трактор, пусть и не такой мощный, работает и на рисовых полях, и на виноградниках, в пустынных песках и даже на сушенном морском дне.

Андрей Стасилевич, генеральный конструктор ОАО «Минский тракторный завод»:

Например, для Европы у нас двигатель с экологическим классом 4. Для Азии и Африки есть варианты без кабин, есть вариант с защитным тентом. Для садоводческих, виноградниковых хозяйств у нас есть специальная садовая модификация – это трактор с уменьшенными габаритами по ширине и высоте.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Главное направление – это, как сегодня популярно говорить, страны дальней дуги: Китай, Индия, Пакистан. Также страны Латинской Америки.

Тракторы под маркой «Беларус» из-за выносливости и простоты в управлении иностранцы не раз называли умными лошадьми или буйволами. Кстати, трудяг семейства Минского тракторного появится еще больше – сейчас в разработке почти 30 новых моделей.