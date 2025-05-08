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В РФ добыли самый большой алмаз в истории страны

08 мая 2025 12:42
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Компания «Алроса» добыла крупнейший в истории России алмаз – фантазийный бриллиант цвета янтаря весом 468,30 карата, найденный в Якутии. Об этом пишет ТАСС.

Ему планируют дать символическое название в честь 80-летия Великой Победы. Генеральный директор предприятия Павел Маринычев отметил, что 2025 год стал знаковым годом для алмазной отрасли страны, так как именно в этом году был представлен самый большой ограненный бриллиант весом более 100 карат. Этот алмаз, получивший название «Новое солнце», был добыт на месторождении Эбелях.

# Россия

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