Новости Беларуси. Кодекс чести и дань традициям. В Минске прошла церемония вручения погон сотрудникам МВД. Знаковое событие для 24-х офицеров состоялось в зале Победы музея истории Великой Отечественной войны. В торжественной обстановке им было присвоено звание полковника.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Такие погоны нужно вручать именно в этом месте. Оно соответствует этому празднику каждого новоиспеченного полковника. Оно соответствует тому духу, тому настроению, которое предполагает звание полковника. И, естественно, мы отдаем тем самым дань уважения всем сотрудникам органов внутренних дел, которые погибли в этой войне, были ранены. Одним словом, с оружием защищали нашу Родину.

Для новоиспеченных полковников была организована экскурсия по музею истории Великой Отечественной войны. А завершилась церемония возложением цветов к стеле «Минск – город-герой».

Олег Шуляковский, начальник Московского РУВД Минска:

Переполняет гордость и гордость за своих коллег, гордость за органы внутренних дел, что сегодня вновь посвященных 24 полковника. Остается только оправдывать доверие, которое и глава государства, руководство Министерства внутренних дел нам оказали. Поэтому с удвоенной силой, с удвоенной энергией только вперед на благо Отечеству.