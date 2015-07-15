Прямой эфир

МЧС и БРСМ подписали соглашение о сотрудничестве

15 июля 2015 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Соглашение о сотрудничестве подписали МЧС и Белорусский республиканский союз молодежи. Этот документ – первый в своем роде.

Спасатели теперь в своих подразделениях смогут обучать юношей и девушек тому, как предотвратить пожар либо другую чрезвычайную ситуацию.

Представители молодежных отрядов охраны правопорядка будут задействованы и в работе внештатных формирований по профилактике пожаров.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Безопасность – это важнейший фактор развития любого государства. И мы должны использовать все возможности, чтобы эту безопасность обеспечивать. И, конечно, чем больше будет людей участвовать в этом, тем результат будет лучше. А когда молодые ребята сами научатся и будут оказывать необходимую помощь и в детских садиках, и в школах, и работать среди населения, мы всегда говорим: пока трагедии происходят, гибнут люди, мы должны работать более эффективно и искать различные подходы к этому, в том числе и взаимодействие с нашими молодыми ребятами, у которых полно знаний, энергии. Главное, ее правильно направить. И я уверен, что результат будет еще лучше.

Также 15 июля на открытых дебатах сборные команды отрядов охраны правопорядка и курсантов командно-штабного института МЧС обсудили роль молодежи в обеспечении национальной безопасности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Песков, командир молодежного отряда охраны правопорядка Ленинского района Бреста:
Сегодня молодежь прошла обучение по основам безопасности жизнедеятельности. Молодежь стремится получать знания, повышать свой уровень.

# общество # МЧС Беларуси # Владимир Ващенко

Другие новости рубрики

Все новости
Любители туристического отдыха Павел Панько и Александр Игнатчик поделились впечатлениями от водных походов
15 июля 2015 08:01

Любители туристического отдыха Павел Панько и Александр Игнатчик поделились впечатлениями от водных походов

15 июля у абитуриентов – последний день подачи документов на бюджетные места в вузы Беларуси
15 июля 2015 07:16

15 июля у абитуриентов – последний день подачи документов на бюджетные места в вузы Беларуси

Представители УО «Военная академия Республики Беларусь» Константин Чернецкий и Андрей Иванов в программе «УТРО»
15 июля 2015 06:48

Представители УО «Военная академия Республики Беларусь» Константин Чернецкий и Андрей Иванов в программе «УТРО»