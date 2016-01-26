Прямой эфир

В Минске прошла церемония возложения венков и цветов к памятнику на могиле Владимира Мулявина

26 января 2016 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В этот день 13 лет назад не стало народного артиста Беларуси Владимира Мулявина. 26 января на Московском кладбище в Минске прошла церемония возложения венков и цветов к памятнику на могиле «песняра». 

В 2016 году Мулявину исполнилось бы 75. На песнях Владимира Мулявина выросло не одно поколение. А его легендарный ансамбль «Песняры» и вовсе считается визитной карточкой Беларуси. В свое время музыканты не уступали по популярности «Битлз». Сегодня, 26 января, родные, друзья, коллеги и поклонники почтили память легендарного композитора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Борткевич, заслуженный артист БССР:
Это величайший человек. Он был совершенно бескорыстный, материального ему ничего не надо было, он жил только музыкой.

Алексей Ереньков, композитор:
Он постоянно был где-то далеко, высоко, как соловушка, как жаворонок, он летал в небесах. И беседовать на какие-то другие темы, я думаю, ему было бы даже не очень интересно. Вот поэзия, музыка  — это два крыла, которые были всегда с ним.  

# общество # Памятники Минска # Алексей Ереньков # Леонид Борткевич

Другие новости рубрики

Все новости
Богдан Берёзкин, заведующий отделением звонарей Минского духовного училища на СТВ
26 января 2016 08:00

Богдан Берёзкин, заведующий отделением звонарей Минского духовного училища на СТВ

Представители белорусской таможни в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ
26 января 2016 07:26

Представители белорусской таможни в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

Реформа системы ЖКХ стартовала во всем Минске: все ЖЭСы преобразованы в подрядные организации
25 января 2016 17:58

Реформа системы ЖКХ стартовала во всем Минске: все ЖЭСы преобразованы в подрядные организации