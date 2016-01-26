В Минске прошла церемония возложения венков и цветов к памятнику на могиле Владимира Мулявина

Новости Беларуси. В этот день 13 лет назад не стало народного артиста Беларуси Владимира Мулявина. 26 января на Московском кладбище в Минске прошла церемония возложения венков и цветов к памятнику на могиле «песняра».

В 2016 году Мулявину исполнилось бы 75. На песнях Владимира Мулявина выросло не одно поколение. А его легендарный ансамбль «Песняры» и вовсе считается визитной карточкой Беларуси. В свое время музыканты не уступали по популярности «Битлз». Сегодня, 26 января, родные, друзья, коллеги и поклонники почтили память легендарного композитора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Борткевич, заслуженный артист БССР:

Это величайший человек. Он был совершенно бескорыстный, материального ему ничего не надо было, он жил только музыкой.

Алексей Ереньков, композитор:

Он постоянно был где-то далеко, высоко, как соловушка, как жаворонок, он летал в небесах. И беседовать на какие-то другие темы, я думаю, ему было бы даже не очень интересно. Вот поэзия, музыка — это два крыла, которые были всегда с ним.