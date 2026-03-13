Единый урок, посвященный Дню Конституции, пройдет в школах Беларуси

Помочь школьникам глубже понять устройство государства и осознать значимость Основного закона, который определяет права, обязанности и ценности граждан. Во всех учреждениях общего среднего образования страны сегодня, 13 марта, пройдет единый урок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Педагоги обсудят с учащимися ключевые аспекты гражданственности и правовой культуры – что значит быть гражданином своей страны и какую ответственность несет этот статус; почему в демократическом обществе права и обязанности всегда идут рядом; какие моральные и общественные ориентиры белорусов закреплены в Конституции; а также содержание документа и суть внесенных в него изменений.

Особое внимание – формированию у подростков активной гражданской позиции, уважения к закону, патриотизма и готовности трудиться на благо своей страны. Единый урок призван не просто дать знания, а помочь молодежи почувствовать личную связь с государством и понять, что будущее Беларуси во многом зависит от их выбора и участия.