В Минске прошел масштабный женский форум, приуроченный к Году белорусской женщины

О бизнесе, лидерстве и жизненном балансе. Масштабный женский форум, приуроченный к Году белорусской женщины, прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Событие объединило порядка тысячи участниц. Перед ними с образовательными лекциями выступили известные психологи, бизнес-коучи, медики и блогеры. Они обсудили тайм-менеджмент, материнство, женское лидерство, вопросы здоровья и многое другое. На площадке также организовали акцию «Письмо маме»: все гостьи могли написать трогательные слова на памятной открытке и отправить ее по почте прямо с мероприятия.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка:

На самом деле достаточно важное мероприятие для современной женщины. Когда можно услышать успешных женщин, успешных в бизнесе, в разных сферах, вдохновиться чьей-то историей, либо, наоборот, услышать разные истории в жизни женщин и что-то взять для своей жизни, над чем подумать.