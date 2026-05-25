В Минске прошел масштабный женский форум, приуроченный к Году белорусской женщины

О бизнесе, лидерстве и жизненном балансе. Масштабный женский форум, приуроченный к Году белорусской женщины, прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О бизнесе, лидерстве и жизненном балансе. Масштабный женский форум, приуроченный к Году белорусской женщины, прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Событие объединило порядка тысячи участниц. Перед ними с образовательными лекциями выступили известные психологи, бизнес-коучи, медики и блогеры. Они обсудили тайм-менеджмент, материнство, женское лидерство, вопросы здоровья и многое другое. На площадке также организовали акцию «Письмо маме»: все гостьи могли написать трогательные слова на памятной открытке и отправить ее по почте прямо с мероприятия.
Динара Смольская, олимпийская чемпионка:
На самом деле достаточно важное мероприятие для современной женщины. Когда можно услышать успешных женщин, успешных в бизнесе, в разных сферах, вдохновиться чьей-то историей, либо, наоборот, услышать разные истории в жизни женщин и что-то взять для своей жизни, над чем подумать.
Даниил Романюк, технический директор женского форума:
Мы постарались затронуть все основные темы, которые актуальны сейчас. Это как нейронные сети, это психология, это отношения женщин с мужчинами, это построение бизнеса, построение команды, переговоры. Зарубежных спикеров у нас было около шести человек. Они откликались об нашей аудитории и о публике очень положительно.
Такой форум проводится уже во второй раз. Следующий запланирован на весну 2027 года – организаторы обещают сделать его еще более масштабным.