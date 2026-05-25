Делегация Татарстана возложила цветы к монументу Победы в Минске

Беларусь последовательно укрепляет экономические связи с российскими регионами. Расширить перечень двусторонних проектов намерен Татарстан – делегация этой республики прибыла с визитом в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году совместный товарооборот превысил 700 миллионов долларов, но потенциал для роста еще не исчерпан. Программа рабочего визита насыщенная. Прежде чем перейти к деловой ее части, гости приняли участие в церемонии памяти на площади Победы. Представители Татарстана возложили цветы и венки к Вечному огню и почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны.

Символический старт многодневному визиту дан, и партнеры переходят к обсуждению планов на будущее. Сегодня стратегический вектор сотрудничества будут определять в столице: Минск принимает Дни Казани. Ключевым событием станет бизнес-форум, на площадке которого стороны подпишут новые соглашения.