Делегация Татарстана возложила цветы к монументу Победы в Минске

Беларусь последовательно укрепляет экономические связи с российскими регионами. Расширить перечень двусторонних проектов намерен Татарстан – делегация этой республики прибыла с визитом в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь последовательно укрепляет экономические связи с российскими регионами. Расширить перечень двусторонних проектов намерен Татарстан – делегация этой республики прибыла с визитом в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2025 году совместный товарооборот превысил 700 миллионов долларов, но потенциал для роста еще не исчерпан. Программа рабочего визита насыщенная. Прежде чем перейти к деловой ее части, гости приняли участие в церемонии памяти на площади Победы. Представители Татарстана возложили цветы и венки к Вечному огню и почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны.
Символический старт многодневному визиту дан, и партнеры переходят к обсуждению планов на будущее. Сегодня стратегический вектор сотрудничества будут определять в столице: Минск принимает Дни Казани. Ключевым событием станет бизнес-форум, на площадке которого стороны подпишут новые соглашения.
Познакомиться ближе с традициями и культурой российского региона могут также жители и гости Минска. На площадке у Дворца спорта развернулся масштабный гастрофест «Вкусная Казань» и выставка ремесленников, а праздничную программу сопровождают выступления артистов и творческих коллективов.