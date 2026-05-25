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За сутки белорусы сообщили в МВД о 200 звонках телефонных мошенников

25 мая 2026 07:47
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За сутки белорусы сообщили в МВД о 200 звонках телефонных мошенников-0

В МВД призвали белорусов быть бдительными. За сутки правоохранители получили от граждан около 200 сообщений о звонках от аферистов, сообщается в Telegram-канале МВД.

Отдел организации обработки мошеннических операций МВД приостановил расходные операции по 55 счетам. Кроме этого, была заблокирована возможность совершать платежи в адрес девяти используемых злоумышленниками иностранных реквизитов. 

Было зарегистрировано шесть преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Отмечается, что по способу совершения злодеяний лидирует вишинг – мошенничество с использованием телефонной связи или мессенджеров. При этом злоумышленники представляются должностными лицами.

Фото: pixabay

# Интернет-мошенничество # Мошенничество

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