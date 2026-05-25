Густой дым над жилым домом и один человек, который не смог пройти мимо. Военнослужащий внутренних войск МВД спас троих детей из горящей квартиры в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прапорщик Денис Стасев, начальник караула войсковой части 7404, в этот день был в отпуске. Мужчина ехал по городу на машине и увидел, что с балкона шестого этажа одного из домов валил густой дым. Военнослужащий бросился на помощь. По пути он оперативно связался с братом, сотрудником МЧС, чтобы получить четкие инструкции по действиям в задымленном помещении.

Денис Стасев, начальник караула войсковой части 7404:

Посмотрел на балкон, там было сильное задымление. И видно, как в соседнем окошке детки просили о помощи. И совместно с очевидцами, двинулись туда, прибежали там уже соседи были с инструментами, пытались уже вскрыть дверь. Оказали им содействие по вскрытии двери, отжали дверь, выдрали, забежали туда, осмотрели полностью квартиру.

Команда обнаружила в квартире троих детей. Малыши пытались защититься от дыма – прикрывали лица полотенцами. Благодаря слаженным действиям ребят удалось оперативно эвакуировать в безопасное место. Сейчас им ничего не угрожает.