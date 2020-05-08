В Минске проще добраться на авто, чем на велосипеде. Почему?

Рассказываем в программе «Большой город», каковы существенные препятствия для свободного перемещения велосипедистов?
Максим Пучинский, заместитель директора Минского велосипедного общества:
В первую очередь – это, безусловно, подземные пешеходные переходы. То есть это то, что останавливает велодвижение. Есть определённый коэффициент, который показывает, насколько прямолинеен путь. И производились у нас замеры. Получилось, что для автомобилей путь более прямолинейный, нежели для велосипедов. Соответственно, велосипедист будет априори двигаться дольше на велосипеде к какой-то точке конкретной, нежели это будет происходить на автомобиле.