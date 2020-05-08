В Минске проще добраться на авто, чем на велосипеде. Почему?

Максим Пучинский, заместитель директора Минского велосипедного общества: В первую очередь – это, безусловно, подземные пешеходные переходы. То есть это то, что останавливает велодвижение. Есть определённый коэффициент, который показывает, насколько прямолинеен путь. И производились у нас замеры. Получилось, что для автомобилей путь более прямолинейный, нежели для велосипедов. Соответственно, велосипедист будет априори двигаться дольше на велосипеде к какой-то точке конкретной, нежели это будет происходить на автомобиле.

Тем не менее, есть другие места, где можно срезать пути по дворам как-то. И я, например, когда езжу из Каменной Горки до офиса велосипедного общества, я срезаю значительную часть пути и добираюсь буквально за 35 минут, проезжая 11 километров. Тут надо понимать, что у меня с горочки путь на работу, и скорость чуть выше. Из-за того, что я могу срезать, на машине я бы, наверное, потратил бы больше времени или столько же, как и на велосипеде.