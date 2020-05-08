Прямой эфир

В Минске проще добраться на авто, чем на велосипеде. Почему?

08 мая 2020 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рассказываем в программе «Большой город», каковы существенные препятствия для свободного перемещения велосипедистов?

Максим Пучинский, заместитель директора Минского велосипедного общества:
В первую очередь – это, безусловно, подземные пешеходные переходы. То есть это то, что останавливает велодвижение. Есть определённый коэффициент, который показывает, насколько прямолинеен путь. И производились у нас замеры. Получилось, что для автомобилей путь более прямолинейный, нежели для велосипедов. Соответственно, велосипедист будет априори двигаться дольше на велосипеде к какой-то точке конкретной, нежели это будет происходить на автомобиле.

В Минске проще добраться на авто, чем на велосипеде. Почему?-1

Тем не менее, есть другие места, где можно срезать пути по дворам как-то. И я, например, когда езжу из Каменной Горки до офиса велосипедного общества, я срезаю значительную часть пути и добираюсь буквально за 35 минут, проезжая 11 километров. Тут надо понимать, что у меня с горочки путь на работу, и скорость чуть выше. Из-за того, что я могу срезать, на машине я бы, наверное, потратил бы больше времени или столько же, как и на велосипеде.

# Велосипед # общество # Максим Пучинский # Екатерина Забенько

Другие новости рубрики

Все новости
«Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали». Показываем перевёрнутый ДОТ и подземный музей
08 мая 2020 09:04

«Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали». Показываем перевёрнутый ДОТ и подземный музей

Белорусские медики смогут быстрее получать результаты тестов на коронавирус
08 мая 2020 08:44

Белорусские медики смогут быстрее получать результаты тестов на коронавирус

«В треугольнике нарисован человечек». Не все пешеходы верно понимают этот знак для велосипедистов
08 мая 2020 08:43

«В треугольнике нарисован человечек». Не все пешеходы верно понимают этот знак для велосипедистов