Более 8 тысяч минчан нашли работу при содействии службы занятости

Более 8 тысяч минчан трудоустроено в 2024 году при содействии службы занятости. Самые востребованные профессии у жителей столицы – водитель автомобиля, специалист по закупкам и дежурный пульта управления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для содействия горожанам в поиске работы, а нанимателям – в подборе кадров комитет по труду, занятости и социальной защите проводят ярмарки вакансий. На этот раз было предложено около 200 рабочих мест. Предлагалось трудоустройство по таким профессиям, как страховой агент, медицинская сестра, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, грузчик и сторож. Соискатели могли ознакомиться с условиями труда и задать интересующие вопросы, а также пройти предварительное собеседование.

Татьяна Миронюк, начальник отдела по взаимодействию с нанимателями управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Традиционно, ярмарки вакансий проходят по вторникам на базе управления занятости населения на улице Берестянская 20, с 10 до 12 часов. Действительно, желающих много.

С начала года было проведено более 60 ярмарок вакансий. В них приняли участие свыше 5 тысяч горожан.