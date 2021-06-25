В Минске открыли дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Рассказываем, где ещё можно сделать прививку

Новости Беларуси. В Минске открылись дополнительные центры вакцинации от COVID-19, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сделать прививку можно в ЦУМе, ГУМе, других крупных торговых центрах, на железнодорожном вокзале. Список пунктов будет расширяться.

Пункт вакцинации утром 25 июня открылся и на Комаровском рынке. Помещение обустроено на втором этаже крытого рынка. Кстати, более 40 % всех сотрудников торгового предприятия уже получили важный для здоровья укол. Прививочные центры оснащены необходимым оборудованием. Привиться могут все желающие, нужен только документ, удостоверяющий личность.

Наталья Дергач, главный врач 34-й столичной поликлиники:

Мы должны создать коллективный иммунитет, чтобы у нас значительно снизилась заболеваемость коронавирусной инфекцией, и тем самым пациенты не болели в тяжелой форме, а переносили данное заболевание в легкой форме либо вообще бессимптомно.

Напомним, выписку из медицинских документов со всеми печатями делают бесплатно. При желании можно заказать сертификат вакцинации. Этот документ на русском и английском языках выдают тем, кто планирует выезд за границу и получил два компонента вакцины.