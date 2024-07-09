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Какие правила нужно соблюдать в жаркую погоду – рассказала врач

09 июля 2024 18:07
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На этой неделе в Беларусь снова возвращается жаркая погода. По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха в отдельных районах достигнет +36 градусов. Во избежание несчастных случаев специалисты рекомендуют придерживаться некоторых правил, о которых рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Какие правила нужно соблюдать в жаркую погоду – рассказала врач-1

В особо жаркие дни не стоит находиться на улице в дневное время, необходимо избегать длительного пребывания на открытом солнце и брать с собой головные уборы. Одежда должна быть легкой, не стесняющей движения. Также следует соблюдать правильный питьевой режим и стараться не употреблять сладкие газированные напитки. В случае недомогания нужно обратиться к врачу.

Какие правила нужно соблюдать в жаркую погоду – рассказала врач-4

Наталья Болоткина, врач-терапевт, заведующая приёмным отделением Березинской районной центральной больницы:
Первое, что должен сделать любой человек при получении солнечного удара, если он сам не может, то окружающие его люди, вызвать скорую помощь. Затем пострадавшего желательно уложить в горизонтальное положение с приподнятым головным концом. Ни в коем случае нельзя окунать пострадавшего в воду, создавая тем самым резкий перепад температур. Это может привести к остановке сердца.

Вернувшаяся жара задержится на пару недель, отмечают синоптики. Осадков ожидается немного.

# Правила безопасности # общество

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