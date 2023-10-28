В Минске презентовали «Собрание трудов равноапостольного Николая Японского»

Расширение духовной связи между белорусским и японским народами. «Собрание трудов равноапостольного Николая Японского» презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 1861 году, будучи в сане иеромонаха, священнослужитель отправился в один из крупнейших городов острова Хоккайдо.

Несколько лет он самостоятельно изучал язык, культуру и быт местного населения. За полвека служения в Японии, отец Николай основал в стране православную церковь, перевел на японский священное писание, создал семинарию, училища, библиотеку, приют. В издании, представленном сегодня публике, собраны научные труды, проповеди святого, дневники и карты его миссионерских путешествий. Имя Николая Японского тесно связано с именем нашего земляка Иосифа Гошкевича – дипломата, исследователя, первого белорусского ученого-востоковеда, который вместе со святителем положил начало православия в Японии.

Протоиерей Павел Сердюк, председатель синодального отдела Белорусской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства:

Я думаю, сегодня получится интересная беседа, которая положит начало проявлению еще большего интереса к трудам и наследию святого равноапостольного Николая Японского. И поможет нам вновь вспомнить о славных именах белорусской земли. В данном случае мы говорим сегодня об Иосифе Антоновиче Гашкевиче.

В текстах есть словари упоминаемых лиц и географических названий, а также комментарии. Первое издание «Собрания трудов» вышло в 2018 году.